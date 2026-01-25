ظروف النجمة تغري أرقام القادسية

يطمح فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى مواصلة تسجيل انطلاقة له في دوري روشن السعودي، عندما يحل الأحد ضيفًا على نظيره النجمة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ18.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعتهما في الدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى انتهت بفوز القادسية 3ـ1.

ولم يعرف أصحاب الأرض طعم الانتصار حتى الآن، ويملكون في رصيدهم 4 نقاط حصدوها من 4 تعادلات مقابل 12 خسارة، ويأملون أن يحققوا نتيجة إيجابية خاصة أنَّ المباراة تجرى على ملعبهم.

في المقابل، واصل القادسية نتائجه المميزة في الجولات الأخيرة، ويسعى الليلة إلى تحقيق فوزه السابع على التوالي يبقيه في المنافسة على اللقب.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين.