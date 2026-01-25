جامعة طيبة تخطف ذهبية الألعاب الإلكترونية

اختتمت جامعة طيبة، منافسات بطولة الألعاب الإلكترونية التنشيطية للطالبات، المنظمة في المدينة المنورة، بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، وبمشاركة عدد من الجامعات السعودية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، أسفرت نتائج منافسات لعبة FIFA عن تحقيق جامعة طيبة المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّت الجامعة العربية المفتوحة ثالثًا، ونالت الميدالية البرونزية.

وفي منافسات لعبة PUBG Mobile، حققت الجامعة السعودية الإلكترونية المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاءت كليات الريان الأهلية في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشاركت في البطولة، إلى جانب جامعة طيبة، كل من جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، والجامعة السعودية الإلكترونية، والجامعة العربية المفتوحة، وكليات الريان الأهلية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لتعزيز الأنشطة الرياضية الإلكترونية بين الطالبات.