التعاون يراقب كشيم قبل التفاوض

تتجه إدارة نادي التعاون، إلى مخاطبة نظيرتها في الزلفي، من أجل التعاقد مع كشيم القحطاني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي القصيمي راقبت المستويات الفنية التي يقدمها كشيم ذو الـ25 عامًا، خلال مشاركته مع فريقه، ما جعلها تسير إلى إبرام الصفقة قبل إغلاق النافذة الحالية 2 فبراير المقبل.

ويملك الزلفي عقد كشيم حتى نهاية 2027، ولعب معه في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري 17 مباراة، 14 منها مهاجمًا أساسيًا، واستطاع تسجيل 4 أهداف.

وتدرج القحطاني في الفئات السنية في نادي الهلال، واحترف بعدها في أندية المجزل والعدالة ونجران، قبل أن يوقع مع الزلفي.