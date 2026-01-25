الأهلي و«سينومي سنترز» شراكة إلى 2032

أعلن النادي الأهلي، تمديد الشراكة الاستراتيجية مع «سينومي سنترز»، حتى عام 2031،وفق بيان عبر الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وتم توقيع تجديد الشراكة في قاعة المؤتمرات بالنادي في جدة بحضور أمير توفيق رئيس القطاع التجاري في الأهلي، وخالد الجناحي الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «سينومي سنترز»، على أن تستمر العلامة التجارية للشركة على ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم، لتعزيز قيمة العلامة التجارية بين الطرفين.

وستعمل الشراكة على افتتاح المزيد من المتاجر الرسمية للنادي الأهلي داخل مراكز «سينومي»، وتفعيل مبادرات تسويقية وتجارب تفاعلية للجماهير، مع توفير منتجات رسمية تناسب مختلف الأعمار.