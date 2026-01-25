تأخر الموافقات يبعد السبيعي

استبعد نادي النجمة خالد السبيعي، لاعب فريقه الأول لكرة القدم الجديد، من قائمة مباراة القادسية، الأحد ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، لتأخر وصول الموافقات الرسمية على تسجيله، حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وضمّ النجمة السبيعي، الظهير الأيسر، من نادي الحزم السبت، وفق ما نشره حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس».

والتحق اللاعب بالتدريبات، وتوجّه مع زملائه الجدد إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة من أجل خوض مباراة القادسية. لكن النادي اضطر إلى استبعاده من القائمة، بسبب عدم وصول الموافقات على قيده.

وطبقًا للمصادر، كان السبيعي أساسيًا في تشكيل المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، الذي عوّض غياب لاعبه الجديد بإشراك الظهير نواف هوساوي.

وسجلت المباراة أول ظهورٍ لناصر الشمراني، النجم الدولي السابق، بعد تعيينه مشرفًا على فريق النجمة.