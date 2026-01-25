الهلال يغير الدفاع.. وسالم وكنو احتياطيان

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم ثلاثة تعديلاتٍ على تشكيله الأساسي، بالمقارنة مع الجولة السابقة، ويبدأ مباراة الرياض، مساء الأحد ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، بثلاثة قلوب دفاعٍ.

واختار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي تشكيلًا أساسيًّا، يتألف من محمد الربيعي، حارس المرمى، والمدافعِين حسان تمبكتي والإسباني بابلو ماري ومتعب الحربي، والظهيرين حمد اليامي والفرنسي ثيو هيرنانديز، وناصر الدوسري والصربي سيرجي سافيتش، لاعبَي الوسط، والمهاجمين الثلاثة الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيليين مالكوم فيليبي وماركوس ليوناردو.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، بينهم الجناح سالم الدوسري، العائد من إصابةٍ عضليةٍ، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، والجناح البرازيلي كايو سيزار، ومحمد كنو، لاعب الوسط، والمدافع علي لاجامي، ومراد الهوساوي، لاعب الوسط المنضم أخيرًا من الخليج.

وعندما تغلَّب الهلال، متصدر الترتيب، على الفيحاء، الخميس، ضمَّ تشكيله الأساسي كنو، ولاجامي، والبرتغالي روبن نيفيز، لاعب الوسط، الغائب عن أولى جولات النصف الثاني من الدوري بسبب تراكم البطاقات.

ويدخل الفريق لقاء الرياض، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز»، بتشكيل الجولة السابقة لكن مع ثلاثة تعديلاتٍ، يصنعها غياب نيفيز، وحضور ناصر الدوسري بدلًا من كنو، وتمبكتي بدلًا من لاجامي. وفضَّل إنزاجي تقليل عدد لاعبي الوسط، في غياب النجم البرتغالي، وإضافة حمد اليامي إلى الخط الخلفي.

وتتصدر الكتيبة الزرقاء جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطةً من 16 مباراةً.

في المقابل، يخوض الرياض، الذي يدرّبه الأوروجوياني جوزيه كارينيو، اللقاء بتشكيلٍ يضمّ الحارس الكندي ميلان بوريان، والمدافعِين مرزوق تمبكتي، وأحمد السياحي، والفرنسي يوان باربيت، وأسامة البواردي، وعمار الهرفي، والإيفواري إسماعيلا سورو، والعراقي إبراهيم بايش، والبرتغالي جوزيه توزي، لاعبِي الوسط، والمهاجمَين الروماني إنيس سالي والسنغالي ممادو سيلا.