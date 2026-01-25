أمام النجمة.. القادسية يكسر رقم جونزاليس

كسر فريق القادسية الأول لكرة القدم، بقيادة الإيرلندي بريندان رودجرز، الرقم التاريخي لعدد الانتصارات المتتالية في دوري المحترفين، بعدما حقق فوزه السابع تواليًا، ليحطم رقم الإسباني ميتشيل جونزاليس المسجل في الموسم الماضي بستة انتصارات، كما سجل الفريق مباراته الثامنة بلا خسارة منذ تولي المدرب قيادة الفريق في 27 ديسمبر الماضي.

وبدأ رودجرز مشواره بتعادل أمام ضمك، قبل أن ينطلق في سلسلة الانتصارات أمام الشباب، والرياض، والنصر، والفيحاء، والحزم، والاتحاد، والنجمة، ليكتب أفضل انطلاقة لمدرب في تاريخ النادي.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، افتتح القادسية التسجيل مبكرًا عبر كرة عرضية من محمد أبو الشامات حولها فلوريس، لاعب النجمة، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة «7»، وسط ضغط قدساوي مستمر خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد النجمة عبر راكان الطلحي، الذي سجل هدف التعادل بعد تمريرة من عبد العزيز الحرابي «57»، إلا أن ردة فعل القادسية لم تتأخر، فسجل المكسيكي جوليان كينيونيس الهدف الثاني «62» بعد تمريرة مصعب الجوير، قبل أن يضيف ريتيجي الهدف الثالث «73»، ليحسم القادسية المواجهة بنتيجة 3ـ1.

وقفز القادسية إلى المركز الثالث بـ39 نقطة من 12 انتصارًا وثلاثة تعادلات وخسارتين، منتظرًا ما ستسفر عنه مواجهة النصر والتعاون، الإثنين، إذ يعود إلى المركز الرابع في حال فوز النصر، ويبقى ثالثًا في حال فوز التعاون أو التعادل.

أما النجمة، فبقي في المركز الأخير بأربع نقاط فقط من أربعة تعادلات دون أي انتصار، مقابل 13 خسارة.