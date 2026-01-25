شرط الـ70 مليون ريال يربك صفقة الأحمد

رفض مسؤولو نادي الاتحاد المبالغ المالية التي طلبها نادي التعاون للموافقة على انتقال وليد الأحمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسبما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة التعاون اشترطت مبلغًا بنحو 70 مليون ريال للتخلي عن خدمات اللاعب، وهو ما قوبل بتحفّظ من الجانب الاتحادي، الذي عدّ المبلغ مرتفعًا.

وبحسب المصادر، فضّل الاتحاديون إيقاف المفاوضات في الوقت الراهن والتوجّه إلى دراسة خيارات أخرى، مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحًا في حال تراجع التعاون عن مطالباته المالية.

وكانت «الرياضية» أشارت، في 21 يناير، إلى انتظار الاتحاد رد إدارة نادي التعاون بشأن العرض المقدم من قبل الاتحاديين لشراء عقد اللاعب، وبيّنت المصادر أن العرض المقدم من نادي الاتحاد يتضمن قيمة مالية تُسدد لمصلحة نادي التعاون، إلى جانب عرض مالي للاعب، راتبًا سنويًا، مع وجود عدة خيارات أخرى مطروحة على طاولة المفاوضات.