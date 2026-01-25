أمام الفتح.. الفيحاء ينهي صيام 79 يوما

أنهى فريق الفيحاء الأول لكرة القدم سلسلة غيابٍ عن الانتصارات، امتدت 79 يومًا بعد أن كسب نظيره الفتح 2ـ0، الأحد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

ويعود آخر فوزٍ للفيحاء إلى الجمعة 7 نوفمبر أمام الأخدود، إذ انتصر 2ـ0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضليةٍ نسبيةٍ لأصحاب الأرض الذين واصلوا ضغطهم في الشوط الثاني حتى نجح صبري دهل في افتتاح النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 79 بعد تمريرةٍ من الإسباني جيسون ريميسيرو. وفي الدقيقة 88، أضاف الزامبي فاشون ساكالا الهدف الثاني بصناعةٍ من الجزائري ياسين بنزية، مؤكِّدًا تفوق فريقه في اللقاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطةً في المركز الـ 12، جمعها من أربعة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ، مقابل ثماني هزائم. في حين بقي الفتح في المركز العاشر برصيد 21 نقطةً، حققها عبر ستة انتصاراتٍ، وثلاثة تعادلاتٍ، مقابل ثماني خسائر.