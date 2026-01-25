البكر ثالث صفقات الخليج الشتوية

تعاقد نادي الخليج مع فيصل البكر، لاعب وسط فريق الجبلين الأول لكرة القدم، حتى صيف 2028، ليصبح ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق ما أعلنه النادي، الأحد.

ويسعى الخليج إلى تعزيز منطقة الوسط بلاعبين شبابٍ، ودعم دكة الفريق، خاصَّةً في ظل احتياجاته بعد انتقال مراد هوساوي، لاعب المحور، إلى صفوف الهلال خلال «الميركاتو» الجاري.

ويُعدُّ البكر، وهو من مواليد 2005، من المواهب الواعدة في مركز المحور الدفاعي، إذ برز بشكلٍ لافتٍ مع الجبلين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.