رسميًا.. الهلال يوقع مع غريب 3 مواسم

وقَّع عبد الرحمن غريب، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، رسميًّا مع نادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم، وفق مصادر «الرياضية».

ودخل غريب 2 يناير الجاري، الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

وذكرت المصادر ذاتها أن المحاولات تجري حاليًّا لنقل غريب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعدم إكمال عقده مع النصر، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وتدرس الإدارة الهلالية عرض ذهاب مهاجمها عبد الله الحمدان، الذي وقَّع رسميًّا للنصر بعد دخوله الفترة الحرة، مقابل انتقال غريب إلى الهلال.

وكانت «الرياضية» أشارت، 2 يناير، إلى أن غريب دخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.

وانضم اللاعب إلى صفوف النصر صيف 2022 بعقدٍ، يمتد أربعة أعوامٍ، قادمًا من النادي الأهلي، في عهد إدارة مسلي آل معمر، الرئيس السابق للنادي.