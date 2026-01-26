ريشة: هدف الهلال خطأ.. والطرد مستحق

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، احتساب الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا هدف فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الرياض، الأحد ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وانتهى اللقاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالتعادل 1ـ1. وحلَّل ريشة هدف الهلال، الذي أحرزه المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قائلًا: «في الدقيقة 26، دخل حسان تمبكتي بتهورٍ على أسامة البواردي، لتبدأ هجمةٌ للهلال أسفرت عن الهدف، وكان يجب على غرفة الـ VAR استدعاء فالنزويلا لمشاهدة لحظة تدخل تمبكتي وإلغاء الهدف».

وأوضح الحكم الدولي المعتزل: «لعِب تمبكتي للكرة لا يبرِّر له الانزلاق بهذه الطريقة، بأسفل الحذاء وبقوة وسرعة كبيرتين، على قدم المنافس.. هذا دخولٌ متهوِّرٌ، عرَّض اللاعب الآخر للإيذاء، وكان يجب إلغاء الهدف، ومنح بطاقةٍ صفراء لتمبكتي، كان يمكن أن تكون حمراء لو ثبَّت البواردي قدمه على الأرض، لكنه تلقى الضربة عندما كان يرفع ساقه في الهواء».

وشدَّد المحلِّل: «سلامة اللاعب، ومختلف عناصر اللعبة، أمرٌ محوري في كرة القدم، ولا يمكن التغاضي عنه. السلامة أولًا، وتأتي بعدها متعة اللعب».

في المقابل، اتفق المصري مع قرار فالنزويلا طرد مرزوق تمبكتي، مدافع الرياض، ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 90+2.

ولفت إلى تلقيّ اللاعب بطاقةً أولى مستحقةً في الدقيقة 78، إثر إمساكه بأحد لاعبي الهلال، واصفًا الثانية بـ «المستحقة أيضًا»، مُبيِّنًا: «مرزوق تلكَّأ في الخروج من الملعب لتلقّي العلاج، ما أخَّر استئناف اللعب، وهذا سلوكٌ غير رياضي، يُعاقَب مرتكبه ببطاقة صفراء».