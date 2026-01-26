كايكي يعزز خيارات إيفانجيليستا أمام الحزم

تلقَّى البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، الأحد، دفعةً قويةً قبل 24 ساعةً من مواجهة مضيفه الحزم ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي بعودة البرازيلي ديفيد كايكي عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع زملائه خلال الفترة الماضية.

وشهدت الحصة التدريبية الختامية لضمك، التي جرت على ملعب الحزم في الرس، مشاركة البرازيلي بعد فترة غيابٍ، تجاوزت الشهر.

وأوضح المدرب البرتغالي أنه سيعلن عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض مواجهة الحزم، عقب الاجتماع الفني، حيث سيُحدِّد فيه وضعية اللاعب بالمشاركة أساسيًّا، أو في دكة البدلاء، كما سيقر مشاركة المهاجم الإيفواري ياكو ميتي بعد أن دخل بديلًا في الجولتين الماضيتين عقب تعافيه من إصابةٍ سابقةٍ.