المرة الأولى منذ 2019.. بداية الدور الثاني تعاند الهلال

تعثَّر فريق الهلال الأول لكرة القدم في باكورة جولات النصف الثاني من دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2018ـ2019، وبعد ستة مواسم متتاليةٍ، افتتح خلالها مشوار النصف الثاني بانتصارٍ.

وتعادل الفريق 1ـ1 مع الرياض، مساء الأحد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ 18.

ومنذ انطلاق الدوري عام 2008، استهلَّ «الأزرق» الدور الثاني بالفوز في 14 موسمًا، آخرها الماضي، والتعادل في ثلاثةٍ، بينها الجاري، والخسارة مرةً وحيدةً، تعود إلى موسم 17ـ2018، وكانت أمام الفيحاء 1ـ2.

وكسِب الفريق هذه المباراة في المواسم الستة الماضية. وآخر تعثرٍ له ضِمنها، صنعه التعادل 1ـ1 مع الرائد، خلال موسم 18ـ2019.

ودشَّن الهلاليون مشوار النصف الثاني من دوري 10ـ2011 بالتعادل 2ـ2 مع التعاون.

وباستثناء التعادلات الثلاثة، والخسارة من الفيحاء، اعتاد الفريق على الفوز ضمن أولى جولات الدور الثاني.

وأكبر نتائجه في هذه الجولة، سطَّرَها اكتساح فريق أبها 7ـ0 الموسم قبل الماضي، ثم الفوز على العين 5ـ0 خلال موسم 20ـ2021.

يُذكَر أن الدور الأول من الموسم الجاري لُعِب دون الجولة العاشرة، المؤجَّلة إلى فبراير المقبل بسبب خوض المنتخب السعودي الأول منافسات كأس العرب- «فيفا» خلال ديسمبر الماضي في قطر.