كارينيو ينقذ سلسلة جيسوس

خسر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فرصة كسر أطول سلسلة انتصارات متوالية مع القطب العاصمي المسجلة تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس البالغة 34 في مختلف المسابقات موسم 2023ـ2024.

أخفق الهلال في تحقيق الانتصار الـ 22 على التوالي بتعادله مع الرياض بقيادة الأوروجوياني جوزيه كارينيو 1ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وبعد مرور 128 يومًا من آخر تعادل أمام الأهلي في الجولة الثالثة الموسم الجاري، حقق فريق إنزاجي 21 انتصارًا تواليًا جعلته على قمة الدوري بفارق 7 نقاط قبل انطلاق الجولة.

الهلاليون كانوا يأملون معادلة أو تجاوز السلسلة الأسطورية لجيسوس «34 فوزًا»، خاصة أن إنزاجي حقق بالفعل العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة «18 نقطة من 18»، وكان الفريق يتصدر الدوري بفارق مريح.

وفرض الرياض التعادل الثاني أمام الهلال، بعد 6 مواجهات في دوري المحترفين، كسب الأزرق المتبقي منها جميعًا.