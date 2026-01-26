كأس الملك.. تأخير الأهلي والهلال 24 ساعة

يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه الهلال في نصف نهائي كأس الملك الأربعاء 18 مارس المقبل بدلًا من الموعد السابق المحدد في 17 من الشهر نفسه، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الإثنين.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الأهلي مع الهلال في جدة، فيما وضعت الاتحاد أمام الخلود في الرس يوم 16 مارس المقبل.

وتأهل الخلود إلى هذا الدور، بعد الفوز على الخليج 4ـ3، فيما كسب الأهلي القادسية بركلات الترجيح 5ـ4، وتغلب الهلال على الفتح 4ـ1، وبالنتيجة ذاتها هزم الاتحاد نظيره الشباب.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ «9» ألقاب، ثم الأهلي «8»، الاتحاد «6»، النصر «5»، الشباب «3»، الاتفاق «2»، ولقب واحد لكل من الوحدة، التعاون، الفيصلي، والفيحاء، وفق تقرير مشروع التوثيق المعلن 3 أغسطس الماضي.

وتُوِّج الاتحاد بالنسخة الماضية، 30 مايو 2025، حين كسب القادسية 3ـ1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكانت «الرياضية» ذكرت الخميس أن طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من أطراف نصف نهائي كأس الملك مرئياتهم حول تغيير مواعيده المقررة في 16 و17 مارس المقبل.