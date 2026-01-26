الأهلي.. يايسله يفاضل بين 3

يفاضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين الثلاثي البلجيكي ماتيو دامس، والفرنسي فالنتين أتانجانا، ومواطنه إينزو ميلوت، قبل استبعاد أحدهم عن قائمة مواجهة الاتفاق الأربعاء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن يايسله، يميل إلى إشراك أتانجانا في وسط الملعب، بعد أن منحه راحة في مواجهة نيوم الماضية والتي كسبها الأهلي 3ـ0، بهدف تجهيزه أكثر لمواجهة الاتفاق التي يحتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ومن المنتظر أن يجري يايسله المناورة الرئيسة لهذه المواجهة، مساء الإثنين، على أن يحدد التشكيل النهائي للمباراة، فيما ترجح المصادر ذاتها، استقراره على السداسي الأجنبي، السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، والبرازيليين روجر إيبانيز، وجالينو، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني، على أن يختار اثنين من الثلاثة المتبقين، بعد استبعاد التركي ميريح ديميرال، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة دوري «روشن» برصيد 40 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 5 نقاط.