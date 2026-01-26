تغيير موعد مباراتي كأس الملك إلى 18 مارس

أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير مواعيد مواجهتي نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الأربعاء 18 مارس المقبل الموافق 29 رمضان، لتلعب المباراتان في توقيت واحد عند الـ 10:00 مساءً، وفق الموقع الإلكتروني، الإثنين.

وكان حساب «الرياضية عاجل» أعلن ظهر الإثنين عن تأخير مواجهتي نصف نهائي كأس الملك من الثلاثاء 17 مارس إلى الأربعاء 18 من الشهر ذاته.

وذكرت اللجنة في بيان بثه موقع اتحاد الكرة: «جاء هذا القرار بعد أن طلبت إدارة المسابقات مرئيات الأندية المتأهلة إلى هذا الدور عن المواعيد المعلنة سابقًا وهي يومي 16 و17 مارس 2026 حيث وضعت المسابقات «روزنامة» الموسم الرياضي أمام الأندية للاطلاع على التواريخ المتاحة وذلك بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والجهات ذات العلاقة».

وأضافت: «يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على مواءمة الجوانب التنظيمية مع الجهات ذات العلاقة وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإقامة مباريات هذا الدور بما يعزز عدالة المنافسة ويراعي متطلبات الأندية والاستحقاقات المختلفة ضمن منظومة العمل المشترك».

يذكر أن الموسم الرياضي الجاري ينتهي 21 مايو 2026 لبدء استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم.

ويواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه الهلال في نصف نهائي كأس الملك الأربعاء 18 مارس المقبل بدلًا من الموعد السابق المحدد في 17 من الشهر نفسه، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الإثنين.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الأهلي مع الهلال في جدة، فيما وضعت الاتحاد أمام الخلود في الرس 16 مارس المقبل قبل تأخير الموعد يومين.

وتأهل الخلود إلى هذا الدور، بعد الفوز على الخليج 4ـ3، فيما كسب الأهلي القادسية بركلات الترجيح 5ـ4، وتغلب الهلال على الفتح 4ـ1، وبالنتيجة ذاتها هزم الاتحاد نظيره الشباب.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ «9» ألقاب، ثم الأهلي «8»، الاتحاد «6»، النصر «5»، الشباب «3»، الاتفاق «2»، ولقب واحد لكل من الوحدة، التعاون، الفيصلي، والفيحاء، وفق تقرير مشروع التوثيق المعلن 3 أغسطس الماضي.

وتُوِّج الاتحاد بالنسخة الماضية، 30 مايو 2025، حين كسب القادسية 3ـ1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكانت «الرياضية» ذكرت الخميس أن طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من أطراف نصف نهائي كأس الملك مرئياتهم حول تغيير مواعيده المقررة في 16 و17 مارس المقبل.

وقبل مواجهة نصف النهائي، تلعب الجولة 26 من دوي «روشن» يوم 12 مارس، وبعد مباراتي الكأس، تتوقف المسابقات من 23 مارس إلى 31 منه بسبب أيام «فيفا».

وفي هذه الفترة يلعب الأخضر في إطار تحضيراته المونديالية، مباراتين تجريبيتين في الدوحة، الأولى أمام مصر 26 مارس، والثانية ضد صربيا في الـ30 منه.