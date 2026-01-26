فرصة كوليبالي تتضاءل أمام القادسية

تضاءلت فرصة مشاركة السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام القادسية، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن كوليبالي «34 عامًا» لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي جراء إصابته في العضلة الضامة بمقر عيادة النادي.

وأشار المصدر إلى أن المدافع الدولي سيخضع لبرنامج علاجي مكثف من أجل اللحاق بمواجهة الأهلي، الإثنين المقبل، في الجولة الـ 20.

وأصيب كوليبالي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس إفريقيا الأسبوع الماضي، في العضلة الضامة خلال الشوط الأول أمام مصر في نصف النهائي.

ولعب كوليبالي مع الهلال الموسم الجاري في 15 مباراة بمجموع 1322 دقيقة، منها 8 مباريات في دوري روشن السعودي، نال خلالها 4 بطاقات صفراء، وحمراء واحدة أمام الشباب في المباراة التي كسبها الأزرق 1ـ0.