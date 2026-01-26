الفيصل يهنئ جوعان بن حمد

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الإثنين، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، عقب تزكيته رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي للأعوام الأربعة المقبلة.

وعقدت أعمال الجمعية العمومية الـ46 للمجلس الأولمبي الآسيوي، في طشقند العاصمة الأوزبكية، بحضور شوكت مير ضيايف رئيس الجمهورية الأوزبكية، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.

وأكد الفيصل، أن تزكية الشيخ جوعان تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها على مستوى القارة الآسيوية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك بين اللجان الأولمبية الوطنية، وتعزيز التعاون والتكامل بما يسهم في تطوير الرياضة الآسيوية، وتحقيق تطلعات الرياضيين، وترسيخ القيم الأولمبية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة الرياضة الآسيوية خلال المرحلة المقبلة، مقدمًا شكره لراجا راندير سينج رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي على جهوده خلال فترة توليه رئاسة المجلس والتي شهدت العديد من الإنجازات.

وكانت الجمعية، قد ناقشت عددًا من الموضوعات المالية والإدارية للمجلس، واستعرضت تقارير اللجان المنظمة للدورات الآسيوية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية «الرياض 2026»، والتي اطلع أعضاء الجمعية على عرضها المفصل عبر منيرة السديري نائب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للدورة، إذ أشاد المجلس بجاهزية الرياض لاحتضان هذا الحدث المهم والذي تترقبه الأسرة الأولمبية الآسيوية ديسمبر المقبل.