«أفضل صناعة».. شراكة تجمع «مهد» و«جلوب سوكر»

أعلنت أكاديمية «مهد» الرياضية عن ابتكار جائزة «أفضل صناعة هدف» في عام 2025، لتكون مبادرة تُسلّط الضوء على الإبداع والعمل الجماعي، وتُبرز الدور المحوري الذي يقوم به صُنّاع الأهداف في كرة القدم، بحسب بيان نشرته الإثنين.

وفي امتداد للنجاحات التي حققتها الجائزة، أعلنت «جلوب سوكر» عن إدراج جائزة «أفضل صناعة هدف» ضمن جوائزها ابتداءً من عام 2026، تحت إشراف أكاديمية مهد الرياضية، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الجائزة، وتؤكد دور الأكاديمية في تقديم مبادرات تُسهم في تطوير المشهد الرياضي وتعزيز ثقافة التقدير الفني على الساحة الكروية الدولية.

وشهدت النسخة الأولى تتويج لاعب نادي برشلونة جول كوندي، تقديرًا لصناعته هدفًا حاسمًا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي نظم في مدينة جدة. كما نال لاعب نادي النصر نواف بوشل النسخة المحلية الأولى، بعد صناعته هدف زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفي النسخة الثالثة، تُوِّج لاعب نادي نابولي ليوناردو سبينازولا بالجائزة، عقب صناعته هدفًا أمام ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، كما تُوِّج لاعب نادي برشلونة بيدري جونزاليس بالجائزة، بعد صناعته هدفًا في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في جدة.