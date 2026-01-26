الاتحاد يعتمد رايكوفيتش والغامدي

عاد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وزميله الجناح أحمد الغامدي، إلى تشكيل «النمور» في مباراتهم مع الأخدود، الإثنين، لحساب الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وبعد انقضاء عقوبة الإيقاف التلقائي، استعاد الاتحاد خدمات حارسه الذي ناب عنه زميله محمد العبسي في اللقاء الماضي أمام القادسية.

وكان رايكوفيتش تعرض للطرد أواخر مباراة الاتحاد مع الاتفاق في الجولة الـ 16، ودخل العبسي محله، ثم بدأ الأخير اللقاء التالي، لتعويض إيقاف الصربي.

من جهته، يظهر الغامدي في التشكيل الأساسي للاتحاد ضمن بطولة الدوري للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري.

وشارك الجناح الشاب أساسيًا في الدوري للمرة الأخيرة، 27 ديسمبر الماضي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد على الشباب 2ـ0، ضمن الجولة الـ 11.

ومع دخول رايكوفيتش والغامدي التشكيل يخرج منه العبسي، والألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، بعد مشاركتهما أساسيين في لقاء القادسية.

ويجلس العبسي على مقاعد البدلاء، في حين خرج ميتاي من القائمة، بينما احتفظ 9 لاعبين شاركوا من البداية أمام القادسية على أماكنهم ضمن التشكيل.

ويبدأ الاتحاد المباراة برايكوفيتش، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وحسن كادش.

وفي الوسط يلعب الفرنسي نجولو كانتي، والمالي محمدو دومبيا، والجزائري حسام عوّار.

ويتكون الخط الأمامي من أحمد الغامدي والفرنسيين كريم بنزيما وموسى ديابي.

ومع تضمُّن التشكيل اللاعبين الأجانب الثمانية المسموح بضمهم إلى قائمة اللقاء، تقتصر دكة البدلاء على 9 أسماء محلية.

وتعثر الاتحاد في مبارياته الثلاث الماضية بتعادل مع ضمك 1ـ1، ثم خسارتين أمام الاتفاق 0ـ1 والقادسية 1ـ2.