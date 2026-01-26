المرة الثالثة.. الحزم يعود وينتصر

حوّل فريق الحزم الأول لكرة القدم تأخره إلى انتصار للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، بعد الانتصار على ضمك بنتيجة 2ـ1 ضمن اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المرة الثالثة للحزم التي يستطيع فيها تحويل تأخره في المواجهة إلى انتصار، بعد لقاء الخلود ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، والنجمة بالجولة 15.

وتقدم ضمك في اللقاء عن طريق الجزائري عبد القادر بدران في الدقيقة 49، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب الطاولة، بعد أن سجل البرازيلي كيوين سيلفا، حارس ضمك، هدفًا بالخطاء في مرماه «80»، فيما خطف عبد الرحمن الدخيل هدف الانتصار لأصحاب الأرض عند الدقيقة 87.

ورفع الحزم رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ 11، فيما بقي ضمك برصيد 11 نقطة في المركز 15.

ويستقبل نظيره الشباب، الخميس المقبل، لحساب الجولة 19 من المسابقة، فيما يحل ضمك ضيفًا على نيوم، الجمعة، لحساب الجولة ذاتها.