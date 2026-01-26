التأهل الآسيوي يؤجل مباريات فرق النخبة في «روشن»

تعتزم رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مباريات الجولة 29 إلى يومي 6 و7 من أبريل المقبل للفرق التي ستتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وأرجع السبب إلى لعب الأدوار النهائية القارية، بدءًا من دور الثمانية، في الفترة بين 16 و25 أبريل على أرض جدة، وهو ما يتقاطع مع الجولة الـ 29 التي تحدَّد لها يومي 23 و24 من الشهر.

وحسب المصدر نفسه، اقترحت إدارة نادي الاتحاد، خلال اجتماع تنسيقي عقدته إدارة المسابقات في اتحاد كرة القدم، الإثنين، تأجيل موعد لقاءي نصف نهائي كأس الملك إلى 6 و7 أبريل، بدلًا من 18 مارس، الذي يوافق 29 رمضان، لكن «المسابقات» رفضت بحجة اعتزامها تخصيص اليومين لمباريات الجولة الـ 29 للفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية من «النخبة».

وتحدد مسبقًا 18 مارس المقبل موعدًا لمباراتي نصف نهائي الكأس التي يتواجه فيهما الاتحاد مع الخلود، والأهلي مع الهلال.

وكشف المصدر عن مناقشة إدارة المسابقات جميع المواعيد الأخرى المقترحة لمباراتي نصف نهائي الكأس، إلا أن 29 رمضان هو الوحيد المتاح في روزنامة الموسم الرياضي.

وتخوض فرق الهلال والأهلي والاتحاد منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمن الأول والثاني التأهل إلى دور الـ 16، فيما لا يزال «أصفر جدة» ينتظر حسم بطاقته.