فوز اتحادي جديد على الأخدود يحيي سيناريو 2024

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه الأخدود 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، مكررًا إسقاط منافسه ذهابًا وإيابًا في نسخة واحدة من البطولة، للمرة الثانية.

وعلى ملعب «الإنماء»، معقل الاتحاد، أنهى الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدفين أحرزهما الجزائري حسام عوّار، والفرنسي نجولو كانتي، لاعبا الوسط، في الدقيقتين 12 و43.

وخلال الشوط الثاني ترك أصحاب الضيافة مهمة التسجيل للفريق الزائر الذي أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق الجناح التركي بوراك إنجي.

وبدأت مواجهات الاتحاد مع الأخدود في الدوري موسم 2023ـ2024 بعد صعود الفريق الجنوبي إلى «المحترفين» للمرة الأولى عبر تاريخه.

وفي ذلك الموسم هزمه الاتحاد مرتين، بينما استطاع الأخدود خلال دوري 2024ـ2025 انتزاع نقطة واحدة من مباراتيه مع الفريق الجداوي، وهو ما عجز عنه خلال النسخة الجارية بخسارته المواجهتين مجددًا.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين، 30 أغسطس الماضي، بفوز «النمور» 5ـ2.

وعلى مدى 6 مواجهات بينهما، فاز الاتحاد في خمس، وتعادل مرة، ولم يخسر.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات في الدوري بعد 3 تعثرات متتالية، بتعادل مع ضمك، وخسارتين أمام الاتفاق والقادسية على الترتيب.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة وأنهى الجولة سادسًا، أما الأخدود الذي خسر مجددًا بعد تعادل وهزيمة خلال الجولتين الماضيتين، فتجمد رصيده عند 9 نقاط، وقبع في المركز الـ 17 وقبل الأخير.