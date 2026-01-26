النصر يقبل هدية التعاون ويكسب الخامسة على التوالي

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم 1ـ0 على ضيفه التعاون، مساء الإثنين في الرياض، مفتتحًا النصف الثاني من دوري روشن السعودي بفوزٍ للموسم الخامس على التوالي.

وعلى الرغم من تسديده الكرة 20 مرةً نحو المرمى، جاء هدف النصر، في الجولة الـ 18، عكسيًا، بعد خطأ من محمد الدوسري، مدافع التعاون، الذي أودع الكرة برأسه في مرمى فريقه، عند الدقيقة الـ 45.

وضيّق صاحب الأرض، ووصيف جدول الترتيب، الفارق مع الهلال، المتصدر، إلى 5 نقاط، مستفيدًا من تعثّر «الأزرق» بالتعادل مع الرياض 1ـ1، الأحد.

ورفع فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عدد نقاطه إلى 40، واستعاد المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي. وللموسم الخامس على التوالي، يبدأ «الأصفر» مشواره في الدَور الثاني بالانتصار.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، كسِب النصر هذه المباراة في 11 موسمًا، أحدثها الجاري، وتعادل فيها خلال ستة مواسم، وخسِرها مرة وحيدة.

وآخر تعثر نصراوي في أولى مباريات الدَور الثاني فرضه التعادل 1ـ1 مع الفتح ضمن الجولة الـ 16 من موسم 2020ـ2021.