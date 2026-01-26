جيسوس: قاتلنا.. ولا تسألوني عن رئيس النادي

رفض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التعليق على تصريحاتٍ حديثةٍ لعبد الله الماجد، رئيس ناديه، فيما تحدث عن تضرّر «الأصفر» من ضيق الوقت بين المباريات.

وبعد الفوز على التعاون، 1ـ0 الإثنين ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، أكد جيسوس أن «المهم هو الحصول على النقاط الثلاث». ونوَّه بـ «قتالية وشراسة» لاعبيه على أرضية الملعب وتحقيقهم الفوز للجولة الثالثة على التوالي، فيما عدَّ «السكري» أحد أفضل فرق المسابقة، مشيرًا إلى مواجهة صعوباتٍ أمامه وتخطّيها.

وردًّا على سؤالٍ صحافيّ، رفض البرتغالي التعليق على تصريحات الماجد، مُفضِّلًا الحديث فقط عن المباراة، وصرَّح: «لا علاقة لي.. أنا مدرب».

بينما أجاب على سؤالٍ عن مستقبل البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، قائلًا: «سيبقى حتى نهاية الموسم، النصر يمتلك اثنين من أفضل الحراس، لكن أحدهما سيلعب، وسنختار بناءً على الظروف»، فيما ذكر أن الفريق لا يمتلك لاعبًا آخر بنفس خصال البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، مضيفًا: «يساعدنا هجوميًا وينتج الكثير، ودفاعيًا ممتاز، اخترنا اللعب بثنائي في الوسط، ولا يعني ذلك أن الأمور لن تتغير في المباراة المقبلة».

وسُئِل البرتغالي عن العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط الشاب المنضم أخيرًا إلى «الأصفر»، فأجاب: «حيدر لاعب من أجل المستقبل، طوله 191، يساري ويمتلك مهارات جيدة، لكنه يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع الفريق. أنا أفكر في مستقبل الفريق، حيدر وعبد الملك الجابر وعبد الرحمن سفياني سيكونون مستقبل النادي في الأعوام المقبلة».

وتحدّث المدرب عن عودة الجناح السنغالي ساديو ماني بعد غيابٍ لـ 8 مباريات بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا.

وقال: «غيابُه أثر كثيرًا، لديه نزعة دفاعية كبيرة»، متابعًا: «النصر والهلال من أكثر الفرق التي سجلت في الدوري، نريد استرجاع مستوياتنا، ونسعى لإظهار الوجه الحقيقي للنصر في المباريات القليلة المقبلة»، فيما تطرَّق إلى الفاصل الزمني بين المباريات، مُشدّدًا: «لا تنسوا أن الفريق يلعب مباراة كل 3 أيام، وفي هذه الفترة النصر هو الفريق الوحيد الذي فعل ذلك، وقد دفعنا الثمن».

وغادر جيسوس المؤتمر الصحافي دون الإجابة على سؤالٍ صحافيّ عن تصريحاته الأخيرة حول اختلاف التعامل مع نافذة الانتقالات بين النصر وأنديته السابقة. وبعد إلقاء الصحافيّ سؤاله، أنهى المنسق الإعلامي للمباراة المؤتمر وغادر المدرب من دون إجابة.