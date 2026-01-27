6 مواسم.. النصر يهزم التعاون ذهابا إيابا

هزم فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره التعاون ذهابًا وإيابًا ضمن دوري روشن السعودي للمرة السادسة في 16 موسمًا.

وتغلَّب النصر 1ـ0 على ضيفه التعاون، مساء الإثنين لحساب الجولة الـ 18، بعدما اكتسحه ضمن أولى جولات الموسم 5ـ0 في بريدة. وجاء الهدف الوحيد بالخطأ بعدما ارتقى محمد الدوسري، مدافع الضيوف، لتشتيت كرةٍ عرضيةٍ من الجناح السنغالي ساديو ماني، فحوَّلها إلى شباك فريقه.

وحقق «الأصفر» العاصمي فوزَي الذهاب والإياب على «السكري» خلال مواسم 11ـ2012، و12ـ2013، و14ـ2015، و19ـ2020، و21ـ2022.

ورفعت مباراة الإثنين، على ملعب «الأول بارك»، عدد المواجهات بينهما في إطار البطولة، التي انطلقت عام 2008، إلى 32، أسفرت عن 20 فوزًا نصراويًّا، وستة انتصاراتٍ تعاونيةٍ، ومثلها من التعادلات.

وحسم التعادل 1ـ1 مباراتيهما في نصفَي الموسم الماضي من الدوري، فيما حقق التعاون آخر فوزٍ له أمام النصر، بنتيجة 2ـ0، ضمن ثاني جولات الموسم قبل الماضي.

ورفع النصراويون عدد نقاطهم، تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، إلى 40، واستعادوا المركز الثاني من الأهلي بفضل فارق الأهداف، بينما تجمَّد رصيد فريق المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا عند 35 نقطةً.