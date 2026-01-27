ريشة: تسلّم محزري أنقذ الناصر من بطاقة حمراء

وصف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، أداء ماجد الشمراني، حكم مباراة فريقَي النصر الأول لكرة القدم والتعاون، الإثنين في الرياض، بـ «المقنع إلى حدٍّ كبير».

وصادق على قرار الشمراني بمنح بطاقةٍ صفراء، وليست حمراء، لسعد الناصر، ظهير أيسر النصر، في الدقيقة 9 بعد إعاقته محمد محزري، ظهير أيمن التعاون، وشرح قائلًا: «عندما تسلَّم محزري الكرة، انحرفت من الداخل إلى الخارج، ثم سقط بسبب العرقلة، ولو أنه روَّض الكرة بصورةٍ صحيحةٍ إلى الداخل، لأصبحنا أمام فرصةٍ محققةٍ لإحراز هدفٍ، وعندها كان سينبغي على الحكم طرد الناصر مباشرةً، لكنْ خطأ محزري أنقذ الناصر، وأبقاه على أرضية الملعب».

وذكَّر الحكم المصري الدولي المعتزل باعتبارات الفرصة المحققة، موضحًا: «هي أربعة اعتباراتٍ: الاتجاه العام، والسيطرة والسيطرة المستقبلية، والمسافة بين اللاعب والمرمى، وتمركز المدافعين».

وأكمل: «كل الشروط كانت متوفرةً في كرة محزري، لكنَّه فجأة فقدَ الاتجاه العام، لذا نجا المنافس من بطاقة حمراء».

ورغم ثنائه على أداء الشمراني، انتقد ريشة عدم منح بطاقةٍ صفراء لسلطان الغنام، ظهير أيمن النصر، في الدقيقة 24، مبيِّنًا: «سلطان انطلق بالكرة، ثم غيَّر اتجاهه، فذهب كفُّ يده إلى وجه متعب المفرج، مدافع التعاون، وكان يجب على الشمراني الانتباه لهذه الضربة، وإشهار بطاقةٍ صفراء فقط». وزاد بالقول: «ليست حمراء لأن الغنام ارتكب الخطأ خلال التنافس على الكرة، وكان كفُّ يده مبسوطًا غير مضمومٍ، وهنا أقول إن اللاعب تصرَّف بإهمالٍ، وكان سلوكه غير رياضيّ، لكنه لم يكن متعمَّدًا».