بعد بلوغ 32 عاما.. رونالدو يحتفل بذكرى ميلاد جورجينا

احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، الإثنين، بذكرى ميلاد شريكته جورجينا رودريجيز، بعد بلوغها سن الـ 32 عامًا.

ونشر رونالدو صورة له مع جورجينا، المولودة في 27 يناير 1994م، في حسابه الرسمي على منصة إكس كتب فيها «عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي»، في ظل حرصه على مشاركة متابعيه بعض اللحظات التي يعيشها من خلال حساباته على منصات التواصل.

وكانت علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأت مع جورجينا رودريجيز عام 2016، حين تعارفا للمرة الأولى بمتجر «جوتشي» في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك كمساعدة مبيعات.

ومع مرور الوقت تطورت العلاقة من تعارف عابر إلى ارتباط عاطفي قوي، قبل أن يظهرا معًا علنًا في مناسبات عدة، أبرزها حفل توزيع جوائز «The Best» نهاية عام 2016، ما أكد علاقتهما أمام وسائل الإعلام.

وبالعودة إلى نشأة جورجينا، ولدت في بوينس آيرس، العاصمة الأرجنتينية، لأب إسباني ـ أرجنتيني وأم إسبانية، وبعد بلوغها عام واحد قرَّرت والدتها العودة إلى إسبانيا وتحديدًا مدينة جاكا.

وفي سن الرابعة تلقت دروسًا في الباليه الكلاسيكي، قبل انتقالها إلى مدريد، وهناك اهتمت بمجال الأزياء حتى عملت في أحد متاجر جوتشي في مدريد، وهناك التقاها رونالدو ونشأت بينهما علاقة الارتباط.

وإلى جانب تميزها في مجالها بصفتها عارضة أزياء ومؤثرة، تصدرت حملات إعلانية ودعائية لعلامات تجارية عالمية، وعلى الصعيد الإنساني تنشط جورجينا في الأعمال الإنسانية والخيرية، فهي سفيرة منظمة إنقاذ الطفولة، وأسهمت في تعزيز مستوى الوعي حول فقر الأطفال وتبرعت بالمال للعديد من الجمعيات الخيرية الأخرى.

يذكر أنَّ جورجينا أم بيولوجية لطفلين من كريستيانو رونالدو، وزوجة أب لثلاثة في 12 نوفمبر 2017 أنجبت أولى أطفالها ألانا مارتينا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي «إيفا وماثيو» من قبل أم بديلة، وفي أبريل 2022 أنجبت طفلتها الثانية بيلا أزميرلدا.