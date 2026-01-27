الجبلين ينطلق من حائل بحثا عن أضواء المحترفين

تشهد منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري حضورًا لافتًا لفريق الجبلين الأول لكرة القدم، الذي يسعى إلى تثبيت أقدامه في مراكز المقدمة، حيث تعكس الأرقام المسجلة في المسابقة تطلعات أبناء حائل إلى المنافسة بقوة على الصعود نحو دوري الكبار.

ويبحث الجبلين، الذي تأسس عام 1976م، عن الوصول الأول إلى دوري المحترفين، من خلال المنافسة على مراكز المقدمة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويتسلح الجبلين، الواقع على طريق المدينة في حي «الرصف»، جنوب حائل بقاعدة جماهيرية عريضة من أبناء حائل، الذين يستمدون قوة علاقتهم بناديهم، من صلابة تضاريس المنطقة وأبرزها جبال أجا وسلمى.

ويحتل الجبلين المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري عقب مرور 18 جولة من منافسات موسم 2025ـ2026، بعد أن جمع الفريق 33 نقطة من خلال الفوز في تسع مباريات والتعادل في ست مواجهات مقابل تلقيه ثلاث هزائم.

وسجَّل خط هجومه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا، ويقود الفريق فنيًّا المدرب البرتغالي ريكاردو تشيو، الذي تسلَّم المهمة خلفًا لمواطنه جورجي مندوسا، وتضم قائمة الفريق أسماء بارزة يتقدمهم الفرنسي شيخ توريه، هداف الفريق في الدوري، إلى جانب البرتغالي جواو نوفايس، الذي يسهم بشكل فعال في خط الوسط وصناعة اللعب، إضافة إلى المدافع نواف المطيري واللاعب الأنجولي ميج والبرتغالي ديوجو كييروس.

وشهدت النتائج الأخيرة للفريق انتصارات متتالية، حيث انتصر على الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز الوحدة بهدفين دون مقابل، كما كسب النادي العربي بهدفين نظيفين، وحقق فوزًا على الفيصلي بهدفين لهدف، وتعادل مع العلا بهدفين لمثلهما، بينما خسر مواجهته أمام العدالة بهدفين لهدف.

وتنتظر الجبلين مواجهة مرتقبة أمام متصدر الدوري أبها الذي يغرد وحيدًا في المقدمة برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وتهدف المسيرة الحالية للجبلين المنافسة على مراكز الصعود إلى دوري روشن السعودي في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه النادي بمنافسات الموسم الرياضي الجاري.