صحيفة «لو باريزيان»: رين يرفض عرض الهلال ويبقي مايتي

رفضت إدارة نادي رين الفرنسي عرضًا، تقدَّم به الهلال السعودي من أجل استقطاب محمد قادر مايتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، الثلاثاء.

وقدَّمت إدارة الأزرق العاصمي عرضًا، يصل إلى 23 مليون يورو قبل الإضافات لاستقطاب مايتي، الذي بدأت إدارة ناديه التفاوض معه من أجل تمديد عقده الذي ينتهي يونيو 2028.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن المحادثات بين الناديين ستستمر خلال الأيام المقبلة لبحث انتقال مايتي إلى الهلال قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، 2 فبراير المقبل.

ولعب مايتي، البالغ 18 عامًا، 19 مباراةً مع فريقه في الموسم الجاري بجميع المسابقات بمجموع 615 دقيقةً، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وصنع هدفين، فيما تبلغ قيمته السوقية عشرة ملايين يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.