النصر.. الجابر يظهر وجيسوس يريح اللاعبين

استدعى البرازيلي مارسيلو سالازار، مدرب فريق النصر تحت 21 عامًا لكرة القدم، عبد الملك الجابر وسعد حقوي وعواد أمان من الفريق الأول، وذلك للاعتماد عليهم في التشكيلة الأساسية التي ستواجه الاتفاق الثلاثاء عند الـ 08:15 مساءً على ملعب النادي، ضمن الجولة الـ 12 من دوري جوي للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الجابر سيظهر للمرة الأولى بقميص النصر منذ التعاقد معه الموسم الماضي، فيما سبق لحقوي وأمان أن شاركا بالقميص الأصفر.

وتنص لائحة المسابقات في دوري جوي إشراك 4 أجانب «أجنبيان و2 من مواليد السعودية»، في ذات الفئة العمرية المحددة لكافة القائمة.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا برصيد 23 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر الاتفاق.

إلى ذلك، واصل الثلاثي أيمن يحيى وسامي النجعي وراغد برامجهم التأهيلية في مقر عيادة النادي، صباح الثلاثاء، بينما منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، اللاعبين راحة عن تدريبات الثلاثاء، على أن يعود الجميع الأربعاء، لفتح ملف مواجهة الخلود، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.