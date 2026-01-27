التعاون.. نتائج مميزة وسقوط أمام الكبار

تراجع فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خسارته أمام مضيفه النصر بهدف دون رد، الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من المسابقة.

وعلى الرغم من تميزه الكبير الموسم الجاري في معظم المباريات، إلا أنَّ التعاون يعاني كثيرًا عندما يواجه أحد الكبار في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري، إذ خسر الافتتاحية بخماسية نظيفة على أرضه وبين جماهيره أمام النصر في الجولة الأولى.

وسجَّل محمد الدوسري، لاعب التعاون، الإثنين، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليخسر فريقه المواجهة لصالح النصر الذي حصد النقاط بعد سيطرته على مجريات اللعب على مدار 90 دقيقة في الأول بارك.

وأصبح رصيد التعاون 35 نقطة في المركز الخامس، إذ فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل مرتين وخسر 4 مواجهات، كما سجَّل لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 في المقابل.

ومنذ الخسارة أمام النصر بالخمسة، فاز فريق التعاون في 9 مباريات وتعادل مرة في 10 جولات على التوالي في روشن، إذ حقق 7 انتصارات على التوالي أمام كل من: الأخدود، الاتفاق، الخليج، ضمك، الفيحاء، القادسية، والفتح، قبل أن يتعادل أمام نيوم بنتيجة 1ـ1، ويفوز بعدها على الخلود والنجمة على التوالي.

وبعد 10 مباريات بلا هزيمة، تعرض التعاون للخسارة الثانية الموسم الجاري عندما واجه الاتحاد في الجولة الـ 13، حينما انهزم بهدف دون رد.

هذا واستعاد التعاون مسار الانتصارات بفوز على الشباب بهدفين، قبل أن يخسر من جديد أمام أحد الكبار، وهو الأهلي، حين انهزم بنتيجة 1ـ2 في الجولة الـ 15.

وعلى الرغم من الفوز على الرياض بنتيجة 3ـ1، ثم التعادل ضد الحزم بنتيجة 2ـ2، إلا أنَّ التعاون عاد وخسر من جديد أمام النصر، بعد سقوطه في الأول بارك بهدف من نيران صديقة، ليتعرض للهزيمة الرابعة الموسم الجاري دوريًّا، بواقع مباراتين ضد النصر، ومباراة ضد الاتحاد، وأخرى أمام الأهلي، ليفقد الفريق 12 نقطة من أصل 12 أمام الثلاثي.

يذكر أنَّ مباراة التعاون ضد الهلال في الدور الأول، ضمن منافسات الجولة العاشرة، تأجلت إلى تاريخ 22 فبراير المقبل، بقرار من رابطة المحترفين التي قرَّرت تأجيل جميع مباريات الجولة العاشرة، بسبب مشاركة الأخضر السعودي في بطولة كأس العرب 2025.