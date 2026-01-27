رودجرز: جائعون.. والهلال اختبار عظيم

وصف الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، مواجهة الهلال الخميس المقبل بالتحدي العظيم أمام متصدر الدوري، والاختبار الجيد لهم.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر النادي، الثلاثاء، للحديث عن المواجهة المقبلة: «نجري استعدادات أكبر قبل مواجهة الهلال، التي تعد مباراة كبيرة كما هي المواجهات السابقة، لعبنا أمام النصر والاتحاد، وهذان الفريقان يملكان إمكانات عالية، وما فعلناه في تلك المباراتين، نريد أن نعيشه أمام الهلال».

وأضاف: «في المواجهة الماضية أمام النجمة، حققنا نتيجة جيدة، خاصة أنَّه لم يكن لدينا فترة طويلة للاسترجاع، فقط يومان».

وتابع: «أمام الهلال سنكون جائعين، وأريد من اللاعبين التركيز على تحقيق الفوز، شاهدت الهلال وأعرف إمكاناته من خلال متابعتي له، لديهم القائد سالم الدوسري وكذلك البرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، وكذلك الأوروجوياني داروين نونيز، لاعبون ذوو جودة عالية».

وعن تخوفه من التحكيم ذكر: «حقيقة لا أفكر في الأمور التحكيمية أبدًا، لا يمكن أن أضع هذا الأمر في حساباتي مهما كان اسم الحكم، أتمنى للتحكيم التوفيق، وأنا لا أفكر إلا في الأداء الذي سنقدمه في المباراة التي تعد ثلاث نقاط نتمنى الحصول عليها».

واختتم المدرب حديثه قائلًا: «لدي الآن ستة أسابيع في القادسية، والآن عملنا كمجموعة ظهر عليها النتائج، أشعر بأنني هنا من ستة أعوام، وليست أسابيع، الكل هنا يشعرك أنك من أهل مدينة الخبر ولست بغريب، أنا أشعر أنني في بلدي».