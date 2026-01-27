وكيل كوفاني لـ«الرياضية»: عرض الهلال مرفوض.. والمشروع مناسب

رفض مسؤولو نادي بايرن ليفركوزن الألماني عرضًا رسميًّا تقدم به نادي الهلال لضم الكاميروني كريستيان كوفاني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صاحب الـ19 عامًا، حسبما كشف وكيل اللاعب في حديث خاص لـ«الرياضية».

وقال إريك ديبولو، وكيل اللاعب: «الهلال تقدم بعرض رسمي لضم كريستيان كوفاني بالفعل، ولكن بايرن ليفركوزن رفض العرض، قد يكون منفتحًا لرحيل اللاعب ولكن العرض لم يرضِ استحسان المسؤولين في النادي الألماني».

وتابع وكيل كوفاني: «قد لا يكون هناك أي عائق بالنسبة للاعب وكذلك النادي لإتمام الصفقة، ولكن أن يكون العرض مُرضيًا للنادي، وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.. مشروع نادي الهلال جيد جدًّا للاعب، وإن لم يحدث في الوقت الجاري ربما يحدث في الصيف المقبل، وفي التوقيت نفسه اللاعب لديه اهتمام من أندية كبيرة في أوروبا».

وارتبط اسم اللاعب الكاميروني، الذي تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو على موقع «ترانسفير ماركت»، بنادي الهلال في ظل استمرار بحث مسؤولي النادي العاصمي التعاقد مع مهاجم في خانة المواليد.

ويعد كريستيان كوفاني أحد المواهب الإفريقية الموجودة في الدوري الألماني وحسب «ترانسفير ماركت» يتنافس الهلال مع ريال مدريد وبرشلونة لضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في يونيو 2029.

وخاض اللاعب الموسم الجاري 25 مباراة، ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة مثلها.