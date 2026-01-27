طرح تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية غير الربحية والجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تحتضنه العاصمة الرياض من 6 يوليو حتى 23 أغسطس.

وبحسب البيان الذي نشر الثلاثاء: «تشمل الدفعة الأولى من التذاكر خياراتٍ متنوعة، وهي متاحة عبر الموقع الرسمي إلى جانب عددٍ من شركاء بيع التذاكر الدوليين، من بينهم Tixr «الولايات المتحدة وأوروبا»، وWebook «الشرق الأوسط والسعودية»، وPlatinumlist «الشرق الأوسط والهند»، وDamai «الصين»، إضافة إلى باقات سفر من Saudia Holidays لمشتري الدفعة الأولى.

وتتضمن نسخة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 جائزة مالية قياسية تتجاوز 75 مليون دولار، في خطوة تعكس التطور المتسارع للبطولة بوصفها حدثًا رياضيًّا عالميًّا مرموقًا، وركيزة أساسية لمنافسات الأندية ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية، حيث سيتنافس فيها أكثر من 2000 لاعب يمثلون ما يزيد على 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة في العاصمة الرياض.