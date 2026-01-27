نجوم عالميون يحييون ليالي «ليف جولف»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مجموعة روشن LIV Golf، الثلاثاء، عن قائمة حفلات موسيقية تضم نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، على رأسهم الأمريكي أليون ثيام والمعروف باسم إيكون، وفنان الراب الأمريكي تايجا والدي جيه الهولندي ريهاب، والبريطاني باوسا الموسيقي الشهير.

وتأتي عودة البطولة التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض استثماراً للزخم الكبير والنجاح الذي حققته في انطلاقتها الأولى تحت الأضواء الكاشفة عام 2025، حيث ستشهد النسخة الجديدة مزيجاً فريداً يجمع بين نخبة لاعبي الجولف العالميين والعروض الموسيقية الحية، إلى جانب تجارب ترفيهية غامرة على مدار أربع ليالٍ من المنافسات. وستُقام العروض الفنية بعد انتهاء المنافسات اليومية، بحيث يشهد يوم الأربعاء عرضاً رئيسياً واحداً، بينما يقام من يوم الخميس وحتى السبت عرضين لكل ليلة، ما يخلق أجواء مهرجانية غير مسبوقة.

ويبدأ برنامج الحفلات الأربعاء بعرض متأخر للمنتج والدي جي العالمي باوساعلى مسرح قرية الجماهير، والخميس عرض النجم الموسيقي العالمي ريهاب، ثم الفنان العربي الشامي.

وتستهل فرقة ميامي الشهيرة برنامج الجمعة الفني قبل أن يتصدر المشهد كل من تايجا و إيكون، مقدّمين أمسية غنية بموسيقى الهيب هوب العالمية من قلب نادي الرياض للجولف.

وتختتم الفنانة ميريام فارس جدول العروض السبت، بحيث تمتد العروض من الساعة 11 مساءً وحتى 1:10 صباحاً من الخميس إلى السبت.