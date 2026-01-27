الأهلي.. عبد الرحمن وبكر يعوّضان غياب الموقوفين

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على الثنائي محمد عبد الرحمن ومحمد بكر في الظهيرين الأيمن والأيسر، وذلك لتعويض غياب علي مجرشي وزكريا هوساوي أمام الاتفاق، الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المواجهة التي ستنظم على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي ستشهد مشاركة عبد الرحمن وبكر في القائمة الأساسية، لتعويض «الموقوفين» مجرشي وهوساوي.

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة، التركي ميريح ديميرال، الذي تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، التي لحقت به الثلاثاء الماضي، خلال الانتصار أمام الخليج 4ـ1 في الجولة الـ 17.

ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير، الذي سيجريه الفريق مساء الثلاثاء، تحديد العناصر الأجنبية الثمانية، التي ينتظر أن يزج بها المدرب في المباراة، على أن يحدد القرار النهائي من خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.

وكان حكم المباراة، الذي أدار مواجهة الأهلي أمام نيوم في تبوك السبت الماضي، منح علي مجرشي وزكريا هوساوي البطاقة الصفراء الرابعة لهما، ما يعني إيقافهما عن المباراة التي تليها ضد الاتفاق.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، متساويًا مع النصر، ومبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق خمس نقاط.