«بيل» يقود هجوم التعاون

تنتظر إدارة نادي التعاون وصول الجناح البرازيلي جابرييل تيكسيرا، المعروف بلقب «بيل»، لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي الأول لكرة القدم، والمعار إلى صفوف أتلتيكو مينيرو، إلى بريدة من أجل استكمال إجراءات انتقاله، تمهيدًا للتوقيع معه، حسبما كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأكدت المصادر أنَّ «بيل»، صاحب الـ24 عامًا، غادر البرازيل، ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يخضع لفحوصات طبية، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًّا.

يذكر أنَّ عقد جابرييل مملوك لسبورتينج، الذي يُتوقع أن يعيره إلى التعاون، مع أفضلية شراء العقد.

وخلال الموسم الماضي لعب «بيل» 24 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدف وقدَّم تمريرة حاسمة.

وسيحل بيل بديلًا للفرنسي فايفر، الذي غادر التعاون منتقلًا إلى الدوري المحلي في بلاده.