الغنام يخطف نجومية الجولة 18

خطف خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوعٍ من دوري روشن السعودي بناءً على اختيارات عدد من المدربين، السعوديين والأجانب.

ومنح خمسة مدربين، استطلعت «الرياضية» آراءهم، الغنام نجومية الجولة الـ 18 وهم السعوديان يوسف عنبر وخالد القروني، والتونسي فتحي الجبال، والمصري حلمي طولان، والبوسني روسمير تسفيكو، بينما ذهب صوت البحريني خالد جاسم إلى الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، واختار الأردني عثمان الحسنات الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الاتحاد، ورشح السعودي فوزي الشهري البرازيلي مايسون دي سانتوس، حارس التعاون.

وقاد الغنام فريقه إلى انتصار ثمين على نظيره الخلود، السبت ، وقلب النتيجة بعد أن كان فريقه خاسرًا على ملعب نادي الحزم في الرس، بعد تسجيله «هدفين» عند الدقيقتين «50 و85» في المباراة التي كسبها «النواخذة» 2ـ1.

وحصل الغنام على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تحقيقه التقييم الأعلى من بين اللاعبين «8.7»

ولعب الغنام الموسم الجاري مع الاتفاق في 17 مباراة بمجموع 899 دقيقة، وسجَّل سبعة أهداف وصنع ثلاثة.