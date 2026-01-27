قبل الهلال.. القادسية يستعيد أوتافيو

أصبح البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، أحد الخيارات المتاحة للمشاركة أمام الهلال، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وخاض أوتافيو الحصص التدريبية الأخيرة للفريق، وأحدثها الثلاثاء، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي لحقت به أمام الأهلي، 28 نوفمبر الماضي، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسبَ المصادر، بات البرتغالي لائقًا لدخول قوائم المباريات في حال أراد مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز الاعتماد عليه.

وأبعدت الإصابة لاعب الوسط عن المباريات الثماني الأخيرة لفريقه في الدوري، بدءًا من مواجهة ضمك التي انتهت بالتعادل 1ـ1 لحساب الجولة الـ 11.

وبعد ذلك التعادل، لم يُهدر الفريق أي نقطةٍ، محققًا سلسلةً من سبعة انتصاراتٍ متتالية، أسقط فيها الشباب، والرياض، والنصر، والفيحاء، والحزم، والاتحاد، والنجمة على الترتيب.

وتعرَّض أوتافيو للإصابة أثناء وجود الإسباني ميتشيل جونزاليس، المدرب السابق، ولم يخض بسببها أي مباراةٍ تحت قيادة رودجرز.

على صعيدٍ متصلٍ، زار وفدٌ من لجنة الكشف عن المنشطات مقر القادسية، وسحب عيِّناتٍ من بعض اللاعبين.

ويستضيف القادسية مباراته مع الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.