الخليج يفقد فورتونيس أمام الفيحاء

خسر فريق الخليج الأول لكرة القدم فرصة الاستعانة باليوناني كوستاس فورتونيس، لاعب وسطه، في مباراته مع الفيحاء، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، بسبب الإجهاد البدني، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسافر الفريق إلى العاصمة الرياض، الثلاثاء، وسينتقل منها لاحقًا إلى محافظة المجمعة، معقل الفيحاء، لخوض اللقاء.

وحسب المصادر، غاب اللاعب عن الرحلة بعدما قرر الجهاز الفني إعفاءه من لعب المباراة بسبب حالته البدنية.

وشارك اليوناني أساسيًا في 16 من أصل 17 مباراة خاضها الفريق ضمن بطولة الدوري، وغاب فقط أمام الأهلي لحساب الجولة الـ 17.

وخلال المباراة الأخيرة، التي انتهت بتعادل الخليج سلبًا مع الشباب، اشتكى فورتونيس من الإصابة، وغادر الملعب عبر تبديل اضطراري في الدقيقة 73.

وبعد فحصه، اتضحت معاناته من الإجهاد، ولم ينجح في التعافي قبل مواجهة الفيحاء.

ويحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب «روشن» برصيد 25 نقطة، ويتقدم بثماني نقاط على الفيحاء، شاغل المركز الـ 12.