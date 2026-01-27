الحمدان يدرس فسخ العقد

يتَّجه مسؤولو النصر إلى الدخول في مباحثات مع نادي الهلال لضم الدولي السعودي عبد الله الحمدان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال «الميركاتو الشتوي» الجاري، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» كشف، 2 يناير الماضي، عن أن النصر والحمدان، لاعب الأزرق العاصمي، يقتربان من اتفاق نهائي لتوقيع عقد بين الطرفين.

وذكرت المصادر ذاتها، أن عقد عبد الله مع «الأصفر» سيكون لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، مبينةً أن فريق المهاجم الدولي يدرس خيار فسخ العقد من طرف واحد قبل نهاية السوق الشتوية في حال رفض الهلال بيع المدة المتبقية فيه للغريم التقليدي.

وفي 13 يناير، كشفت «الرياضية» عن أن مسؤولي نادي الهلال رفضوا المباحثات الأولية لرحيل الدولي السعودي عبد الله الحمدان إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد الحمدان مع الأزرق بشكل كامل 6 فبراير المقبل، أي بعد نهاية الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام.

وكان اللاعب الدولي رفض تجديد عقده مع النادي العاصمي بالمميزات ذاتها حاليًّا، حسبما كشفت عنه «الرياضية» 20 نوفمبر الماضي.

يذكر أن الحمدان وقَّع للهلال قادمًا من الشباب بعد تجربة احتراف قصيرة في إسبانيا، ووفق مصدر خاص، يتسلَّم حاليًّا مبلغ 150 ألف ريال شهريًّا، إضافةً إلى مقدم سنوي يبلغ ثلاثة ملايين و450 ألفًا.