الانطلاقات الأسوأ.. النجمة يلامس قياسي الوحدة

يسير فريق النجمة الأول لكرة القدم نحو معادلة رقم قياسي سلبي في سجلّات دوري المحترفين الذي استحدث صيف 2008، حال استمرار عزوفه عن تحقيق الانتصارات لجولتين إضافيتين.

وطوت بطولة دوري روشن السعودي 18 جولة، بينها واحدة مؤجلة، ولم يزل الفريق الصاعد من الدرجة الأولى، عاجزًا عن تذوق طعم الانتصارات.

وتعادل الفريق القصيمي في 4 مباريات، وتلقى 13 هزيمة، آخرها 1ـ3 أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الـ 18.

وفي موقفه الحالي، يدوِّن النجمة بالفعل ثالث أسوأ انطلاقة لفريق عبر تاريخ دوري المحترفين، مكررًا ما حدث للباطن موسم 2022ـ2023، والنهضة في 2013ـ2014، وكلاهما بدأ البطولة بـ 17 مباراة دون فوز.

وإذا لم ينتصر النجمة على ضيفه الرياض، الأربعاء، في الجولة الـ 19، سيستنسخ ثاني أسوأ انطلاقة، والمسجّلة باسم الأنصار الذي استمر دون فوز على مدى أول 18 مباراة خاضها ضمن موسم 2011ـ2012.

أمّا الرقم القياسي لأسوأ انطلاقة فيحمله الوحدة بواقع 19 مباراة دون فوز بدأ بها دوري 2012ـ2013.

والقاسم المشترك بين أصحاب جميع تلك الانطلاقات السابقة هو تذيلهم جدول الترتيب في نهاية الدوري وهبوطهم إلى الدرجة الأدنى.