رودجرز: نواجه الهلاليين بالحماس والهجوم

أكد الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، جاهزيتهم للمواجهة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم حققوا نتيجةً مميزةً في المباراة الماضية على الرغم من قِصر فترة الاستشفاء.

وقال رودجرز: «استعددنا بشكلٍ جيدٍ، والأجواء داخل الفريق إيجابيةٌ وحماسيةٌ. سنخوض المباراة بالنهج ذاته الذي نتبعه في كل المواجهات الكبيرة. سنلعب بأسلوبٍ هجومي متوازنٍ، وسنركز دائمًا على مستوى فريقنا بغض النظر عن قوة المنافس».

وأضاف: «قدَّمنا مستوياتٍ مميزةً في المباريات الماضية، ونتطلَّع لمواصلة هذا العمل من أجل التقدم أكثر في سلم الترتيب».

وشدَّد المدرب على ضرورة إظهار الندية والقوة داخل الملعب، واستطرد: «الحماس يجب أن يكون حاضرًا بالكرة ودونها، هذا ما نعمل عليه دائمًا».

وعن مواجهة الهلال، أكد رودجرز معرفته بتحدياتها، موضحًا: «نواجه فريقًا منظَّمًا، ويملك لاعبين مميَّزين، لكننا نثق في طريقتنا وما نقدِّمه داخل الملعب».

وكشف المدرب عن عدم وجود غياباتٍ في صفوف فريقه، مؤكدًا عودة أوتافيو إلى التدريبات الجماعية، لافتًا إلى أن التركيز ينصبُّ على جاهزية المجموعة ككل.

وفي ختام حديثه قال رودجرز: «أنا راضٍ عن المستويات البدنية والفنية التي يقدمها اللاعبون، والعمل داخل الفريق يسير بشكلٍ رائع».