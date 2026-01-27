صفقة العبود.. الهلال يعرض 20 مليونا والاتحاد يشترط 70

قدَّمت إدارة شركة نادي الهلال عرضًا رسميًّا إلى نظيرتها في الاتحاد لشراء عقد الجناح عبد الرحمن العبود عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 20 مليون ريال، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفق المصادر ذاتها، لا يرقى العرض الهلالي إلى تطلُّعات الإدارة الاتحادية، وتتَّجه إلى رفضه لرغبتها في الحصول على 70 مليون ريال مقابل ترك اللاعب، رغم خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.

وتشترط إدارة الاتحاد تلقي هذا المبلغ لبيع عقد العبود إلى الهلال، أو الاكتفاء بإبرام صفقة إعارة تبادلية، ينتقل بموجبها الجناح الدولي إلى «الأزرق»، ومحمد كنو، لاعب وسط الفريق العاصمي، إلى «النمور»، حتى نهاية الموسم الجاري.

من جهته، يتمسَّك العبود، وفق المصادر، بالرحيل عن النادي الجدَّاوي، للحصول على دقائق لعب أكثر، تؤهله لدخول خيارات الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، في كأس العالم 2026.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس» كشف عبر تغريدةٍ بتاريخ 18 يناير الجاري عن طلب إدارة الاتحاد الحصول على خدمات كنو بالإعارة إلى نهاية الموسم ردًّا على طلب الهلاليين، شفهيًّا، ضم العبود بالصيغة والمدة ذاتهما.

وبعد التفاوض شفهيًّا، قدَّمت إدارة الهلال العرض الرسمي الذي لم يلبِّ طموحات الاتحاديين.

وحسب المصادر، تباحثت إدارتا الناديين، قبل أسابيع، حول عقد صفقةٍ تبادليةٍ، ينتقل بموجبها العبود إلى الهلال، وعلي البليهي، مدافع الفريق العاصمي، إلى الاتحاد، قبل رفضها من جانب صنَّاع القرار في «أصفر جدة».