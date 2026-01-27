جارديان: يونايتد ينافس الهلال على مايتي

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التحرك نحو التعاقد مع الفرنسي محمد قادر مايتي، مهاجم فريق رين الفرنسي الأول لكرة القدم، خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا لما أوردته صحيفة «جارديان» البريطانية، الثلاثاء، في وقتٍ يتردد اسم اللاعب الشاب بالانتقال إلى الهلال السعودي.

وتأتي خطوة يونايتد بعد إصابة الدنماركي باتريك دورجو، وغيابه المتوقع حتى منتصف أبريل المقبل، ما دفع النادي الإنجليزي إلى إعادة تقييم خياراته الهجومية قبل إغلاق السوق.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية عن تقدّم إدارة شركة نادي الهلال بعرض يبلغ 23 مليون يورو، قبل الإضافات، من أجل ضم مايتي، الساعي إلى إنهاء الصفقة قبل إغلاق الانتقالات في 2 فبراير المقبل.

ويحظى المهاجم صاحب الـ18 عامًا باهتمام أندية إنجليزية عدة، فيما يتمسك رين برغبة بتمديد عقده الممتد حتى يونيو 2028، وسط توقعات بتصاعد المنافسة على اللاعب خلال الأيام المقبلة.