ليكيب: فنربخشة يتفق مع كانتي

تستعد إدارة فنربخشة التركي لتقديم عرضها الثاني إلى شركة نادي الاتحاد من أجل الحصول على خدمات الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، الثلاثاء.

وحسبَ الصحيفة الفرنسية، توصَّل كانتي إلى اتفاقٍ مبدئي مع النادي التركي للانضمام إلى صفوفه بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ قبل نهاية عقده مع الاتحاد، يونيو المقبل.

ويُنتَظر أن تحسم إدارة شركة الاتحاد موقفها من العرض الجديد خلال الأيام المقبلة وسط تمسُّك فنربخشة، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بضم كانتي هذا الشتاء لرفع جودة وسط ميدانه، وتعزيز خياراته الفنية قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.