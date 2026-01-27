الاتفاق دون دودا وميدران أمام الأهلي

يواجه فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نظيره الأهلي، الأربعاء، في الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي دون الإسباني ألفارو ميدران، والسلوفاكي أوندريه دودا، لاعبَي وسطه، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وغاب اللاعبان عن التدريبات، الثلاثاء، عشية اللقاء بداعي الإصابة، بينما أكمل زملاؤهما التحضيرات تحت إشراف سعد الشهري، مدرب الفريق.

وطبقًا للمصادر، لازم ميدران العيادة الطبية للنادي من أجل متابعة برنامجه العلاجي، فيما خضع دودا لتدريباتٍ انفراديةٍ برفقة معد اللياقة ضمن خطوات تأهيله للعودة إلى المشاركة.

وكان الإسباني موقوفًا لتراكم البطاقات الصفراء عندما واجه فريقه منافسه الخلود، وانتصر عليه 2ـ1 ضمن الجولة الماضية، فيما شارك دودا، وخرج بتبديلٍ اضطراري في الدقيقة 70.

ويبحث الشهري عن لاعبٍ ثالثٍ يشارك بدلًا من دودا في وسط الملعب إلى جوار فارس الغامدي، ومختار علي.

وبعد إجراء حصته التدريبية الأخيرة في مقر ناديه، سافر الفريق الشرقاوي إلى جدة، ووصل إليها مساءً.